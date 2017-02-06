Всем труба: жители Старой Сортировки отказываются от капитального ремонта трубопровода

06.02.2017

Коммунальщики решили провести замену всех стояков после аварии в одной из квартир

Из-за аварии в одной квартире коммунальщики решили поменять стояки во всем доме. Однако тем жильцам, кто отказался, отключили горячую воду. Трубу порвало в одной из квартир в четвертом подъезде. Хозяину ошпарило ноги, и его с ожогами увезли в больницу. Вскоре появились объявления, что в связи с аварийной ситуацией во всем доме будут менять стояки. Казалось бы, идут работы — какие вопросы. Но не все жители согласились на замену труб. Ведь, рассказывают, их меняли всего три года назад. Недовольные написали отказ, взяв ответственность на себя. В итоге запрет коснулся всех квартир, где уже начались работы. Ирина Николавна из соседнего подъезда согласилась поменять трубы — ремонтники убедили. Трубы меняли 9 лет назад, уверяют в управляющей компании. Это пропилен, который тогда только начали применять. Сейчас его отдали на экспертизу, чтобы понять: проблема в качестве или в повышенных параметрах теплопункта. Чтобы больше не рисковать здоровьем жильцов, решили все трубы поменять за счет коммунальщиков. Воду отключили вовсе не в отместку, просто работы еще продолжаются. В тоже время жителям следует прислушаться к доводам коммунальщиков — ведь этот ремонт в первую очередь на благо самих собственников.