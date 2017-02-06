Все из-за тараканов! Свердловчанину, который сжег свою соседку, дали 17 лет колонии

06.02.2017

Житель Среднеуральска спалил квартиру, в которой находилась женщина и ее двухгодовалый сын

Спор с соседкой по общежитию для Кирилла Коршунова закончился в суде. Молодому человеку светит реальный срок за убийство женщины, которая жила с ним на одном этаже. Он поджег ее комнату, желая отомстить за тараканов. Встретив такой отпор, Кирилл вновь переключился на соседку. Сперва пытался достучаться до нее с помощью хоккейной клюшки. А когда ему не открыли дверь, решил ее поджечь. Дверь комнаты, за которой находилась не только женщина, но и ее маленький сын, вспыхнула моментально. Выбраться в коридор квартиранты не смогли — обожжённых, их вызволили пожарные. Мальчику удалось выжить, а его мама вскоре скончалась. Пострадала и сестра погибшей, чья комната находилось напротив. Поэтому Коршунова обвиняют не только в убийстве и покушении на него, но и в том, что он уничтожил чужое имущество. Огонь повредил практически все двери в этом крыле. Злоумышленник вину признал – протрезвев, утром он сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. А теперь готовится понести наказание. Судя по реакции, столь сурового приговора Кирилл не ожидал, собирается его обжаловать. Однако суд обязал Коршунова выплатить компенсацию всем пострадавшим, в частности хозяевам съемных комнат. После пожара здесь могут жить разве что злополучные тараканы.