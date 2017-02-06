Возраст не помеха: 90-летний свердловчанин начал заниматься айкидо

06.02.2017

Василий Афончиков уже получил желтый пояс

Штаны для единоборств с парадно-выходным пиджаком смотрятся весьма экстравагантно. Но Василий Григорьевич привык удивлять. 90-летний ветеран Великой отечественной вновь собирается на бой, на сей раз мирный. Он готовится к экзамену на желтый пояс айкидо. Несмотря на почтенный возраст, Василий Григорьевич еще ученик. Боевыми искусствами он занялся, когда ему было под 90 — чтобы укрепить здоровье. По иронии судьбы, ветеран выбрал японскую практику — и теперь постигает азы мастерства у тех, с кем воевал в великую отечественную. В 44-ом выпускник ремесленного училища попал в Еланские лагеря — охранял пленных немцев и японцев. Теперь спустя семь десятилетий, Василий Григорьевич воюет только на татами и только с временем. В школе айкидо он самый возрастной ученик, который, как юнец, с интересом ловит каждое слово сенсея. О том, что айкидо все возрасты покорны, новоуральские тренеры раньше знали только в теории. И взявшись за обучение Василия Афончикова, разработали особую программу. Ее принцип, как в медицине, «не навреди». Падения и прыжки пенсионеру на пользу не пойдут, а вот плавные движения, развивающие подвижность суставов и выносливость — то, что доктор прописал. В школе Василия Григорьича называют самородком. Говорят, даже основатель айкидо — Морихэй Уэсиба — ушел в возрасте 86 лет. А новоуральский ветеран только в 90 впервые вышел на татами. По словам тренеров, это наглядное доказательство безграничных возможностей айкидо, которое больше похоже на танец, чем на поединок. К этому танцу Василий Григорьич готовился год. Он сдает экзамен на пятый кю и на желтый пояс. Показывает, чему научился за месяцы тренировок. В итоге — сорвал… аплодисменты. Это не по правилам, зато от души. Желтый пояс — только начало, улыбается ветеран. Он рассчитывает как минимум на коричневый — какие его годы. Главное — не останавливаться.