Ожившие истории: в Екатеринбурге строят пятиметрового снеговика со снимка

06.02.2017

Гигантская скульптура была запечатлена на фотографии 1964 года

Вооружившись ведрами и лопатами, добровольцы расчищают во дворе усадьбы Метенкова снег. Но это вовсе не субботник. С легкой руки московской художницы здесь строят гигантского снеговика из прошлого. За образец взята эта фотография, сделанная почти 60 лет назад. На черно-белое фото Катя наткнулась в музее истории Екатеринбурга — на выставке, посвященной советским зимним развлечениям. Огромный снеговик возвышается над десятками лыжников и фигуристов. Вот только где он стоял и как появился, для музейщиков пока загадка. И Катя готова докопаться до правды. Она уже узнала историю таинственной фотографии у ее владельца. Юрий о скульптуре немногое помнит. Рассказывает лишь, что на фото — его младший брат, которого уже нет в живых. Тогда ему было 7, и они вместе катались на лыжах в парке Маяковского. Юрий не ожидал, что его фотография вызовет такой переполох. Но приятно удивился, узнав, что снеговика из его прошлого сейчас пытаются оживить десятки горожан. По расчётам художницы, снежная стройка продлится еще неделю. Главное сейчас не просто свалять части скульптуры, а придумать, как водрузить их друг на друга. Как это удалось жителям советского Свердловска, для современных скульпторов большая загадка.