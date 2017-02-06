Лихие 90-е на Латвийской: неизвестные пытаются силой захватить стоянку у дома

06.02.2017

Не желающих платить «бизнесмены» накануне избили


Бой без правил и за деньги. В левом углу «ринга» — разъяренные автомобилисты, не желающие платить за стоянку, в правом — предприимчивые коммерсанты, застолбившие этот двор на Латвийской. Противники несут потери, но сила явно на стороне приезжих. Кто все эти люди, жильцы не знают. Но, говорят, видят молодчиков не впервые. За несколько дней до драки они привезли сюда будку охранника, установили забор и объявили, что теперь за парковку во дворе местным теперь придется платить. Рэкет в стиле лихих 90-х жители терпеть не стали. При первой же попытке захвата двора они обратились в полицию. Говорят, сразу видно — эти действия незаконны. Правда, тогда правоохранители никого не задержали и должного внимания несанкционированной стоянке не придали. И вот в ночь на субботу коммерсанты вернулись. Против доводов о том, что двор принадлежит жильцам дома, в ход пошли угрозы и тумаки. Сейчас все эти факты изучаются прокуратурой. Надзорное ведомство собирается дать оценку и действиям полицейских. Если бы стражи порядка ответили на первый тревожный звоночек, возможно, никакой драки бы не произошло. Жильцы, уже не надеясь на помощь правоохранителей, собираются нести во дворе дежурство. Вдруг сторожа-нелегалы вернутся. И похоже, опасаясь их мести, пострадавшие в потасовке забрали из полиции заявления.

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понедельник 06 Февраля 2017
Лихие 90-е на Латвийской: неизвестные пытаются силой захватить стоянку у дома