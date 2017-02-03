«Я что-то нажала — и все исчезло»: интернет-герой Ждун покорил сердца екатеринбуржцев

03.02.2017

Что еще волновало пользователей на этой неделе?

Каждый день — как день сурка. На горожан, похоже, напала межсезонная хандра. Юзеры жалуются, что вокруг ничего не происходит, поэтому просто ждут весну. Вместе со Ждуном. Судя по топу самых популярных интернет-запросов, у россиян появился универсальный символ ожидания. Национальная идея — и новый мем — выглядит как растолстевший морской слон, сидящий в очереди в поликлинике. Звучит дико, смотрится забавно. Прямо как программа по раздаче гектаров на Дальнем Востоке. Но что-то глушь, в Хабаровск, уральцы переселяться не хотят. Рейтинг необычных новостей — за неимением более интересных — составляем в рубрике «Клик народа».

Рейтинг запросов в баллах:

Дальневосточный гектар — 87

Китайский новый год — 85

День сурка — 78

Ждун — 75

Записать в 1 класс — 47

В Серове ничего не происходит –28

Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».