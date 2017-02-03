Ворвался с арматурой: мужчина устроил погром в офисе службы заказа такси

03.02.2017

Перед этим вандал звонил и требовал соединить его с руководством

В диспетчерскую службу этот мужчина пришел явно не в поисках такси. Он силой пытается открыть дверь, за которую ночью можно попасть только по отпечатку пальца. После безуспешных попыток прорваться в офис, мужчина уходит. Но тут же возвращается не с пустыми руками. Вооружившись арматурой, он начинает мстить. Судя по тому, что отсутствовал хулиган недолго, оружие он привез с собой. С помощью железного прута он разбил одну из камер наблюдения, видимо, просто не заметив второй. По словам диспетчеров, перед тем как нагрянуть в офис лично, злоумышленник больше часа обрывал телефоны их компании. Несмотря на то, что время было позднее, мужчина требовал встречи с руководством. А после отказа стал угрожать девушкам расправой. До рукоприкладства, к счастью, не дошло. Пострадала только техника. В транспортной компании подозревают, что это никакой не пострадавший, а мошенник. Никаких аварий с участием машин этой службы в последние недели не случалось. Полицейские уже начали проверку, но для ускорения процесса просят помощи горожан. Всех, кому знаком мужчина на записях, просят сообщить об этом по телефону «02». Прощать ему ночной налет таксисты не собираются, но найдут законный прием против лома — иск в суд.