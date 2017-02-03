Перекрыли проезд к дому: управляющая компания принуждает жителей «Георгиевских дач» к заключению договора

03.02.2017

Тем, кто отказывается, не открывают шлагбаум

Ситуация зашла в тупик в начале января, жалуются жильцы. Но при виде камеры шлагбаумы подняли, а охрана разбежалась. Люди не сомневаются, что сторожа вернутся. Говорят, ограничения установили коммунальщики. Угрозу привели в исполнение. Тем, кто не заключил договор, подъехать к дому не дают. Есть, правда, окольные пути. Для несогласных коммунальщики проделали две дыры в ограждении поселка. Однако и этот вариант устроил не всех. Цена вопроса — 3,5 тысячи рублей. В нее входят уборка территории, освещение и охрана. Но это не стоит таких денег, говорят жители. Руководство управляющей компании уверяет, что никого платить не принуждает. В то же время ждет оплаты своей работы. Это абсурд, говорят юристы. Не может дорога к дому проходить через частную территорию. Юристы рекомендуют жителям обогатиться в Главархитектуру, чтобы выяснить собственника перекрытой дороги. Если она в аренде муниципалитете, то закрывать ее незаконно, а если — в частной собственности, то необходимо образовать на ней публичный сервитут.