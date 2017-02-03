Министерская инспекция: Виталий Мутко проверил готовность Екатеринбурга к Мундиалю 2018

03.02.2017

Аэропорт «Кольцово» министру понравился, а вот центральный стадион удивил

Проверять готовность региона к чемпионату мира по футболу Виталий Мутко начинает, едва спустившись с трапа самолета. Аэропорт «Кольцово» ревизора радует — в том, что хаб закончит реконструкцию к Мундиалю, сомнений нет. Хотя стройка тут не менее масштабная, чем на стадионах: возводится вторая взлетно-посадочная полоса, увеличивается количество пунктов досмотра пассажиров. Но самое пристальное внимание Мутко уделяет Центральному стадиону — вернее Екатеринбург-Арене. Его уверяют, если надо, уже через 10 месяцев площадка будет готова принять игроков и болельщиков. Строительство идет даже с опережением графика. Смотреть на то, как идет монтаж купола, можно только скрепя сердце. Высотники, словно воздушные гимнасты, ходят по натянутой сетке в 45 метрах от земли, это высота 15-этажного дома. Но очень скоро спустятся вниз. Строители спешат, им нужно освободить стройплощадку к лету, чтобы здесь приступили к основному этапу реконструкции. Ведь сердце стадиона — это не трибуны на 35 тысяч болельщиков, а футбольное поле. Такими темпами стадион закончат раньше срока, на это и рассчитывают организаторы чемпионата мира. Впрочем, не стадионом единым жив Мундиаль. Комиссия проверила и тренировочные базы. Одна из них разместилась на Уралмаше. Здесь тоже натуральное поле, на случай плохой погоды есть крытый манеж, а трибуны вмещают 10 тысяч зрителей. Сейчас тут тренируется детская команда клуба «Урал». Это и есть то наследие, которое оставит Екатеринбургу чемпионат мира. Так что усилия организаторов уже окапаются сторицей.