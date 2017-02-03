Как проехать? Начальник транспортного комитета Екатеринбурга рассказал, как пользоваться новой маршрутной сетью

03.02.2017

Каждый позвонивший просил чиновника составить индивидуальный маршрут

Важность телефонных бесед с жителями города сейчас сложно переоценить — уверяет Игорь Федотов. Ведь благодаря им новая транспортная схема может завернуть в другую сторону, ее финальный вариант будет готов лишь через месяц. Поэтому от горожан разработчики сейчас ждут советов и предложений. В администрации сейчас решают вопрос, как довести до каждого екатеринбуржца преимущества новой транспортной сети, ведь многие даже не видели обновленную схему движения. Больше всего жителей беспокоит, как они смогут добраться на работу и к социальным объектам – больницам и школам.