Гены против рака: уральские ученые предлагают лечить онкологию на уровне ДНК

03.02.2017

Они разрабатывают особую методику, благодаря которой смертельно опасное заболевание будут убивать прямо в клетке


Все дело — в особом гене. Эффективность такого способа лечения превосходит все известные, заявляют новаторы. Генный метод борьбы с раком на Урале пока находится в стадии разработки. Однако подобную технологию уже внедряют коллеги из штатов. Новые разработки в этой сфере Свердловской области жизненно необходимы, ведь ежегодно онкологией заболевают 14 тысяч человек. Среди основных причин специалисты называют влияние окружающей среды, канцерогены, курение и низкую активность. Кроме того, жители области мало внимания уделяют профилактике своего здоровья — идут к врачу, когда им уже совсем плохо. А ведь раннее выявление заболевания — важнейший этап лечения. Пока лекарства против рака не создано, медики по-прежнему борются с ним с помощью ядерной медицины. Из новшеств — внедрение в организм больного мизерных доз радиоактивных веществ, которые не подрывают здоровье человека, зато атакуют злокачественные клетки.

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Гены против рака: уральские ученые предлагают лечить онкологию на уровне ДНК