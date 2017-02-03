Все дело — в особом гене. Эффективность такого способа лечения превосходит все известные, заявляют новаторы. Генный метод борьбы с раком на Урале пока находится в стадии разработки. Однако подобную технологию уже внедряют коллеги из штатов. Новые разработки в этой сфере Свердловской области жизненно необходимы, ведь ежегодно онкологией заболевают 14 тысяч человек. Среди основных причин специалисты называют влияние окружающей среды, канцерогены, курение и низкую активность. Кроме того, жители области мало внимания уделяют профилактике своего здоровья — идут к врачу, когда им уже совсем плохо. А ведь раннее выявление заболевания — важнейший этап лечения. Пока лекарства против рака не создано, медики
Гены против рака: уральские ученые предлагают лечить онкологию на уровне ДНК
Они разрабатывают особую методику, благодаря которой смертельно опасное заболевание будут убивать прямо в клетке
Все дело — в особом гене. Эффективность такого способа лечения превосходит все известные, заявляют новаторы. Генный метод борьбы с раком на Урале пока находится в стадии разработки. Однако подобную технологию уже внедряют коллеги из штатов. Новые разработки в этой сфере Свердловской области жизненно необходимы, ведь ежегодно онкологией заболевают 14 тысяч человек. Среди основных причин специалисты называют влияние окружающей среды, канцерогены, курение и низкую активность. Кроме того, жители области мало внимания уделяют профилактике своего здоровья — идут к врачу, когда им уже совсем плохо. А ведь раннее выявление заболевания — важнейший этап лечения. Пока лекарства против рака не создано, медики