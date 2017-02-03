Енот Дзен дал Екатеринбургу неблагоприятный прогноз на весну

03.02.2017

Зверек не смог сдержать волнения и все стало ясно без лишних слов

Судя по прогнозу, весна в екатерибурге будет слякотной. Конфуз енотихи в зоопарке списали на неопытность предсказателя. Ведь погоду Дзен определяла впервые в жизни. Впрочем, как и ежик Пых. Раньше главным синоптиком в зверинце слыла ежиха Пуговка. Именно она 5 лет подряд делала на весну прогнозы, которые практически всегда сбывались. Пых тоже не подкачал. Перед ним поставили миски с личинками. В каждой была табличка с описанием вероятной погоды.