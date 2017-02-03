«Черный квадрат» из пуговиц: рукодельница из екатеринбурга создала необычную репродукцию легендарной картины

03.02.2017

Раиса Худолей из пуговиц создает портреты и репродукции работ известных художников

На ее черный квадрат можно так же долго, как и на знаменитую фигуру Малевича, уверена Раиса Ивановна. Правда, на этом полотне взгляд цепляется не за краски, а форму пуговиц, из которых оно сделано. Они абсолютно разные. К пуговицам мастерицу тянет с детства. Она всю жизнь их коллекционировала, поэтому накопила огромное количество. 3 года назад решила найти застежкам применение — и начала создавать из них шедевры. Вдохновение черпает в интернете — в основном, это — картины известных художников. Словно пазл, Раиса Ивановна собирает и пуговицы — на клей. Чаще использует мелкие застежки, с ними удобнее работать. Крупные подходят для ярких деталей. Начинала мастерица с ваз, а когда набила руку, перешла на портреты. Сейчас это основа ее творчества. Женщина рассказывает, что на создание одного полотна в среднем уходит 3-5 дней и сотни пуговиц. Правда, это — единственная работа, где лицо сделано из пуговиц. Для того чтобы черты получились максимально четкими, больше подходит бисер. Но все остальное — волосы и одежда — сделано из застежек. Так мастерице удалось изобразить известных писателей, художников, актеров, а также родственников. Другие картины, признается, вырисовывать сложнее. Там больше деталей. Поэтому Раисе Ивановне порой приходится подпиливать пуговицы. И это самая трудоемкая часть творчества. Но несмотря на трудности, останавливаться на достигнутом Раиса Ивановна не собирается и открывает для себя все новые жанры. Пока в коллекции Раисы Ивановны больше 3 -х десятков работ и килограммы нетронутых пуговиц. Их всех женщина планирует превратить в картины — и в будущем открыть персональную выставку.