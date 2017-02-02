Зима за горами! В Екатеринбурге отметили «День сурка»

02.02.2017

Грызуны в свой «профессиональный» праздник напророчили позднюю весну

Для сурка Фила этот колокольчик сродни будильнику, но выходить из норки и спячки грызун не торопится. Робеет под взглядами камер и зрителей. От Фила ждут ответа на вопрос: когда же придет весна. Пушистому синоптику предлагают выбрать между двумя тарелками — и двумя вариантами развития событий. Но его прогноз не всем по вкусу. И хотя Фил твердо решил — зиме уходить еще рано — принимать его прогноз на веру сотрудники зверинца не спешат. Повторить предсказание просят подругу сурка — Варю. Женское сердце растаяло — самка тянется к солнечной и теплой тарелке. Такой разлад в сурковой семье зоологи объясняют волнением. Зверьки впервые нынче впали в спячки, а, проснувшись, могли просто растеряться. Да и в профессии метеорологов они новички. Кто из сурков оказался прав, выяснится в ближайшие недели. Но зрителям больше по душе предсказание Вари. Сама традиция будить сурков в начале февраля — и спрашивать о погоде — пришла к нам из штатов. Настоящий Фил, живущий в городе Паксатони, по мнению местных, умеет предсказывать погоду с точность до 70%. Если российские сурки гадают на блюдцах, то для американских главное — солнечная погода. А вот в Челябинске синоптиками раз в год подрабатывают не сурки, а медведи. Правда, нынче свои обязанности косолапые… проспали. Возможно, это и есть самый точный прогноз, ведь медведица Бусинка очень чувствительна к изменению климата. Так что, считается, чем дольше Бусинка спит, тем прохладнее будет весна. Это подтверждают и профессиональные синоптики. По их прогнозам, устойчивого плюса не стоит ждать до апреля.

Благодарим языковой центр «Колумб» за помощь в организации съемок.