Вагончики тронулись: В Свердловской области сошел с рельсов товарный поезд

02.02.2017

В ЧП никто не пострадал


Поезд, груженный углем, шел из Каменска-Уральского в Екатеринбург. По неизвестным причинам, на полпути 7 вагонов сошли с рельсов. Хорошо хоть, не перевернулись, что сократило время ликвидации аварии. На месте работает оперативная комиссия, которая выясняет причины ЧП. Расписание движения поездов на этой ветке было нарушено незначительно. Из графика выбился только состав Петропавловск-Москва. Он задержался на 52 минуты

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Вагончики тронулись: В Свердловской области сошел с рельсов товарный поезд