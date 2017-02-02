Транспортный коллапс в Белоярском: бабушками приходится добираться до больницы автостопом

02.02.2017

Все автобусные рейсы в округе отменены из-за отзыва лицензии

Останавливать попутки и торговаться жителям Больших Брусян приходится второй день. Автобусы до Белоярского больше не ходят. Сельчане не знают, что делать. Соцзащита, пенсионных фонд, больница — всё расположено в райцентре. Раньше те, у кого нет автомобилей, по делам съездили на автобусе, который ходил дважды в день. Теперь люди вышли на трассы с протянутой рукой. Всего в Белоярском районе 5 автобусных маршрутов. Они подвозят жителей отдаленных поселков до райцентра. Их обслуживало 6 автобусов, но все они уже второй день в гараже. А водители остались без работы. Оказалось, жизнь в округе остановилась вместе с сердцем коммерсанта, который более 10 лет занимался в Белоярке пассажирскими перевозками. Валерий Подшивалов скоропостижно скончался 19 января, а по закону, после смерти лицензия индивидуального предпринимателя аннулируется. Теперь администрация района должна провести конкурс и выбрать нового перевозчика. Но эта процедура, по закону, занимает до 90 дней. Чиновники успокаивают: пока жители могут ездить на автобусах до Каменска-Уральского. Но до междугородней дороги еще добраться надо, жалуются пенсионеры. До проведения нового конкурса перевозками в Белоярском районе согласился заняться предприниматель из Заречного. Правда, найти сразу столько автобусов у него не получилось, восстанавливать движение на маршрутах будут постепенно. Пока же жители поселков рассчитывают, чего у них больше: денег на такси или здоровья для марш-бросков.