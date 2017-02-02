Нереальная тяга к знаниям: родители за 1,5 дня записали в школы две трети будущих первоклассников

02.02.2017

Во многие элитные лицеи и гимназии набор уже закрыт.

Тем, кто не попал в желаемый список, беспокоиться нечего, говорят чиновники — мест в первых классах в городе больше, чем кандидатов. Ажиотаж вокруг престижных школ повторяется из года в год. Зачастую туда невозможно попасть даже по прописке. Именно у них, отмечают в департаменте, накануне утром выстраивались очереди из родителей. Взрослые, записавшие детей через интернет, пришли в этом убедиться. В школах же советуют не торопиться — принести оригиналы документов можно в течение 5 рабочих дней. Подводя предварительные итоги записи в первые классы, чиновники отмечают, что большинство анкет, треть от всего количества, в этом году было подано через портал госуслуг. И хотя его заранее испытали, сайт вновь завис. Тысячи человек не могли отправить заявки больше часа. Связисты признали, что просчитались, и пообещали исправиться к следующему приему.