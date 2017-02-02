Не цирк, а сюрприз: Запашные привезли в Екатеринбург новое представление

02.02.2017

Премьера намечена на 4 февраля

100 килограммов одной левой — это для слабаков. Денис поднимает такой вес зубами! Он — потомственный силач-эквилибрист, на арене едва ли не с рождения. В новой программе его номер точно самый весомый — тяжелее реквизита нет ни у кого. Каждая гиря весит 32 килограмма, и чтобы, стоя вниз головой, удержать сразу три, приходится стиснуть зубы. Сложнейшие номера в двух десятках метров от манежа акробаты исполняют без всякой страховки. Увидеть их удастся во многом благодаря строению знаменитого купола. Но гвоздем программы обещает стать номер с шимпанзе. У Дана Запашного, на самом деле, две партнерши. Но сегодня на арену смогла выйти лишь Бонни. Ее коллега Мальта за кулисами лечит грипп. Ведь обезьяны почти как люди, только капризнее — несмотря на уровень интеллекта, на постановку одного трюка может уйти несколько лет. Чувство ревности здесь знакомо, похоже, каждому мохнатому артисту. К примеру, эти обезьянки ни за что не отдадут своих скакунов в чужие лапы. Улыбчивый Джексон выступает в паре только с ослом Боссом. Это любовь, но на притирку и уроки верховой езды все равно ушло полгода! Причем, дольше пришлось тренировать обезьян. Ослы, вопреки стереотипам, все схватывают на лету. Ослы в этой программе скачут галопом и танцуют танго. И это лишь часть сюрпризов премьеры, которая намечена на выходные. Главное, чтобы обезьянки успели выздороветь.