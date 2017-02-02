Искусная подделка: лжекобра спасла уральца от уголовной статьи

02.02.2017

Змея, которую мужчина из Вьетнама, оказалась обыкновенным ужом

Будь аспид настоящим, владельцу грозили бы серьезные проблемы — вплоть до суда. Обманутый путешественник рассказал таможенникам, что приобрел кобру в спирту в качестве сувенира на азиатском рынке. О том, что провозить ядовитую змею, пускай, даже мертвую, в самолете нельзя, он не знал. Поэтому покупке подделки не огорчился — ошибка в итоге избавила его тюремного заключения сроком до 7 лет. Скорпион, который находился в другой бутылке, вопросов у таможенников не вызвал. Заспиртованные сувениры возвращены покупателю.