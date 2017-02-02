Их жизнь – потемки! После пожара жители дома на ЖБИ не могут вернуть свет

02.02.2017

Управляющая компания устранять последствия аварии отказывается


Из-за пожара на лестничной клетке 2 этажа погрузились во мрак. И вот уже 6 день жильцы не могут договориться с коммунальщиками, чтобы им восстановили электроснабжение. Возгорание случилось на площадке между этажами. Кто-то из жильцов не убрал за собой строительный мусор. Огонь уничтожил распределительные щитки, из-за чего восемь квартир остаются без света. Электрики, возмущаются жильцы, бросили наладку на полпути. Жители поняли, что эти работы нужно провести за свой счет. Антонина Алексевна предлагала оплатить их, но коммунальщики, говорит, даже за деньги не хотят ничего делать. В управляющей компании уверяют, что действуют согласно жилищному кодексу. Они восстановили ту часть проводки, которая относится к общему имуществу дома. По словам коммунальщиков, решить вопрос можно двумя путями: либо с подрядной организацией управляющей компании, либо с любой частной электрокомпанией. Так что выбор за собственниками обесточенных квартир.

Также в разделе Городской дозор
27.01.2017
Скользкая дорожка: из-за нечищеного проезда несколько жителей Уралмаша сломали ноги
Скользкая дорожка: из-за нечищеного проезда несколько жителей Уралмаша сломали ноги
29.09.2016
Грозят перекрыть вентили: в Екатеринбурге мошенники под видом газовиков продают дорогостоящее оборудование
Грозят перекрыть вентили: в Екатеринбурге мошенники под видом газовиков продают дорогостоящее оборудование
25.01.2017
Платить за квартиру придется больше: в Екатеринбурге выросла стоимость коммунальных услуг
Платить за квартиру придется больше: в Екатеринбурге выросла стоимость коммунальных услуг
10.01.2017
Уже отравились дети! Жители дома на Куйбышева не могут вздохнуть спокойно из-за прорыва канализации
Уже отравились дети! Жители дома на Куйбышева не могут вздохнуть спокойно из-за прорыва канализации

четверг 02 Февраля 2017
Их жизнь – потемки! После пожара жители дома на ЖБИ не могут вернуть свет