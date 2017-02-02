Их жизнь – потемки! После пожара жители дома на ЖБИ не могут вернуть свет

02.02.2017

Управляющая компания устранять последствия аварии отказывается

Из-за пожара на лестничной клетке 2 этажа погрузились во мрак. И вот уже 6 день жильцы не могут договориться с коммунальщиками, чтобы им восстановили электроснабжение. Возгорание случилось на площадке между этажами. Кто-то из жильцов не убрал за собой строительный мусор. Огонь уничтожил распределительные щитки, из-за чего восемь квартир остаются без света. Электрики, возмущаются жильцы, бросили наладку на полпути. Жители поняли, что эти работы нужно провести за свой счет. Антонина Алексевна предлагала оплатить их, но коммунальщики, говорит, даже за деньги не хотят ничего делать. В управляющей компании уверяют, что действуют согласно жилищному кодексу. Они восстановили ту часть проводки, которая относится к общему имуществу дома. По словам коммунальщиков, решить вопрос можно двумя путями: либо с подрядной организацией управляющей компании, либо с любой частной электрокомпанией. Так что выбор за собственниками обесточенных квартир.