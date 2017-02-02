Болезнь существует! Екатеринбургские активисты объявили войну ВИЧ-диссидентам

Они призывают ВИЧ-инфицированных горожан не отрицать болезнь и не отказываться от лечения
Остановить распространение опасной инфекции Алена пытается в одиночку. Активистка пикетирует штаб-квартиру так называемых ВИЧ-диссидентов — тех, кто отрицает само существование смертельно опасной болезни. Ведь, говорит, эта идеология по-настоящему пагубная. Начитавшись статей о том, что вируса и проблемы на самом деле нет, люди перестают лечиться. Со своими плакатами общественница встала напротив офиса одного из пропагандистов ВИЧ-диссидентства — Германа Авдюшина. На сайте его движения в защиту прав родителей и детей можно найти десятки статей, в которых существование инфекции ставится под сомнение. Мол, раз вирус в чистом виде еще никому не удалось выделить, причины приобретения иммунодефицита могут быть самые разные – от радиации и плохой экологии до стресса. Отсюда диссиденты делают вывод, что лекарства от СПИДА – бизнес и ничего больше. Как же они тогда смогли выжить, парируют ВИЧ-положительные. Об этом же говорят и медики. Без симптомов человек, зараженный ВИЧ, живет только первые 6,7 лет. А после этого его иммунитет резко слабеет. Без должного лечения пациент может подхватить смертельную болячку. В зоне особого риска — дети, которые бессильны. Самое страшное, что тех, кто прислушивается к убеждениям ВИЧ-диссидентов, становится все больше. Поэтому активисты настойчиво просят Германа Авдюшина одуматься — и убрать пропагандистские материалы с сайта. Но тот стоит на своем. Нам же Герман сказал, что ничего никому не навязывает. Просто хочет, чтобы люди владели всей информацией, знали о побочных действиях лекарств — и сами выбирали, верить им в ВИЧ или нет. Верить, что эти знания могла кому-то навредить, он категорически отказывается. Однако активисты сидеть сложа руки не собираются. Они намерены провести не одну акцию, чтобы незнание не стало смертным приговором для людей с ВИЧ.