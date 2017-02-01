Жертвы ошибки: ветеранам дома на Мельковской перестали компенсировать плату за коммуналку

01.02.2017

Неприятная история случилась из-за того, что ТСЖ во время не перенаправило информацию по отсутствию долгов

О том, что льгота не действует, Евгения Валентиновна узнала из квитанции за декабрь. Образовался долг за капремонт. Но документы подтверждают: в ноябре женщина все оплатила. Обратилась в ЕРЦ. Евгения Иванна тоже удивилась задолженности. Но, в отличие от соседки, разбираться не стала — и оплатила счет во второй раз. В ТСЖ нам пояснили, что в ноябре спецсчет на капремонт был закрыт. Все документы и платежи были переданы в региональный фонд. В фонде капремонта нам пояснили, перечисление денег со счета дома в общий котел — процесс небыстрый. Вся информация находилась в обработке. И на сегодня она практически завершена. Эти перерасчеты — заверили нас в региональном фонде капремонта — найдут отражения в февральских квитанциях. Там же будут учтены собственники, которые, не разобравшись, что долг возник ошибочно, дважды внесли платеж.