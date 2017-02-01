Условия на высоте! Семье с ребенком-колясочником дали квартиру на 5 этаже

01.02.2017

Полтора года назад пьяный водитель превратил юного спортсмена Никиту Никитина в инвалида

Даже самого близкого на свете человека Никита узнает с большим трудом. Уже полтора года 9-летний мальчик ничего не видит, едва шевелит руками и постоянно молчит. Ребенка парализовало после того, как во дворе собственного дома его сбил пьяный водитель. Неуправляемый автомобиль наехал на троих детей сразу. Сильнее всего досталось Никите — его зажало между бампером и бетонной плитой. Реанимация, кома, бесчисленные операции и пожизненная инвалидность… Теперь его квартира больше похожа на больничную палату. Домашняя палата интенсивной терапии площадью всего 29 квадратных метров. На них живет вся Никитина семья — мама, папа и младший брат. Яна признается, с лежачим сыном в однокомнатной хрущевке порой не развернуться. По инвалидности Никите положена квартира, в очереди за ней семья простояла полгода. Две недели назад, наконец, раздался долгожданный звонок — родителей пригласили посмотреть варианты. Вот только таких предложений Яна не ожидала. Но отсутствие ремонта, признается женщина, — еще полбеды. Обе квартиры оказались на последних этажах в домах без лифтов. Для ребенка-колясочника это словно приговор. Яна уверена, согласившись на эту квартиру, она обречет сына на жизнь в четырех стенах. Потому и отказалась. Большинство знакомых ее выбор осуждают, советуют брать, пока дают. В администрации района объясняют: жилье на последних этажах — не насмешка, а вынужденное предложение. Ведь выбор весьма ограничен. По словам мама, от квартиры на 1 этаже пришлось отказаться из-за ее расположения. Двушка находится в Кольцово за тремя жд переездами. Если хотя бы один закроют, реанимации будет не добраться. Юристы позицию Никитиных поддерживают — советуют дождаться подходящего жилья и требовать сносного ремонта. Но никакие евроремонты им не нужны, говорит Яна. Семья лишь рассчитывает на пандус в подъезде и грузовой лифт. А в квартире — на отдельную комнату для Никиты, где сможет разместиться вся необходимая медтехника. Ведь прекращать реабилитацию нельзя даже на день.