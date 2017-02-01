Сервер всё-таки рухнул: портал госуслуг не выдержал натиска родителей первоклашек

01.02.2017

Не надеясь на электронную систему, многие горожане дежурили возле учебных заведений.

Скольких нервов Дине стоило записать ребенка в школу, знает не только она, но и тысячи екатеринбургских родителей. Все они полночи провели без сна, потому что никак не могли отправить заявку через интернет. Единый портал госуслуг «повис» вскоре после 12ти. Мама так и не смогла отправить анкету самостоятельно. А ведь для многих родителей время после полуночи шло на секунды. У тех, кто не успел отправить анкету в выбранную школу, дети пойдут в другую. Больше всего мам и пап возмущает то, что накануне инженеры портала поклялись — сбоев быть не должно. Мол, оборудование прошло испытания и работает исправно. Но сегодня связисты заявили, что нагрузка на сайт превысила ожидаемую аж в 3 раза! За ночь горожане подали электронных заявок столько, сколько за весь прошлогодний период приема. Почему это не предусмотрели, сейчас выясняется. В компании проводится внутреннее расследование. Из-за сбоя не все родители смогли записать чад в желаемую школу. Те, кому удалось победить систему, после ночного бдения пришли подтвердить свои заявки. Успокоиться не могут до сих пор. С горем пополам, но электронная система свое дело сделала, говорят педагоги. В сравнении с прошлым годом очереди в приемные комиссии значительно короче. Хотя полуночников все равно хватало – некоторые родители дежурили у школ с вечера. В 69ой для мам и пап будущих первоклассников отвели специальное помещение с кулером, но взрослые все равно не отходили от кабинета. Желающих попасть сюда больше, чем мест. Педагоги весь день объясняют родителям — если электронная заявка принята, торопиться не стоит. Оригиналы документов можно принести в течение 5 дней. Пока одни стремятся попасть в списки, другие ждут – останется ли для них место в выбранной школе. В элитные лицеи и гимназии даже с пропиской зачислят не всех, а только самых быстрых. Но только за этот день в первый класс записали уже 9 с половиной тысяч человек — половину всех будущих первоклашек. Родителям, которые не спешат, напоминают, что заявления они могут подать 3-мя способами – через портал госуслуг, многофункциональные центры или отнести документы напрямую в школу до 1 июля.