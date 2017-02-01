Каждому по гектару! Россияне теперь могут бесплатно получить землю на Дальнем востоке

01.02.2017

Программа «Дальневосточный гектар» рассчитана до 2040 года

Михаил ждет-не дождется, когда ему дадут на орехи. Житель свердловского севера готовится переехать по государственной программе на российский Восток. Ему бесплатно дадут целый гектар далекой земли, которую надо будет возделывать. К выбору надела уралец подошел со всей ответственностью. Идти на Восток свердловчанин решил, узнав о программе «Дальневосточный гектар». С сегодняшнего дня любой россиянин в праве подать заявку на получение участка в одном из дальневосточных краев и областей. Никакой платы за это не возьмут. Через 5 лет землю можно арендовать или получить в собственность. Если, конечно, она не будет простаивать. Михаил уже решил, что займется собирательством. Развивать свое дело свердловчанин собирается вместе с родственниками. Они тоже могут забронировать свой гектар и объединиться. Законодательство это только поощряет. Впрочем, не все так радужно. У аттракциона невиданной щедрости есть и пояснения: бесплатные гектары располагаются вдали от больших городов и водоемов, что называется, в глуши. Зато этой земли на всех хватит — фактически каждый житель страны, включая младенцев, может претендовать на свой кусочек Дальнего Востока. Благодаря этой программе, федеральные власти рассчитывают заполнить пустоту азиатской части России, где плотность населения сейчас всего 1 человек на квадратный километр! Идея заселить эти бескрайние пространства не нова. История повторяется раз в несколько десятилетий. Первая серьезная попытка была предпринята после строительства Транссибирской магистрали в начале 20ого века. Подобные акции проводились в 30ые годы, а также после строительства БАМа. При этом что тогда, что сейчас главное было все же не освоение земель, а их заселение. Демографическая ситуация там всегда была плачевная. Чтобы исправить ее, власти предлагали людям всевозможные бонусы за переезд и вели серьезную кинопропаганду. Не исключено, что вскоре и Бондарчук снимет фильм, подобный знаменитой «Девушке с характером».