Happy Birthday, Mister President! Борису Ельцину сегодня бы исполнилось 86 лет

01.02.2017

В день рождения первого Президента России его вдова презентовала книгу воспоминаний


На улице Ельцина, у центра, названного в его честь, к памятнику первому президенту весь день несут цветы. Это обязательная официальная часть — дань памяти знаменитому уральцу и легендарному политику. А вот каким он парнем был, вспоминают одногруппники Бориса Николаевича и его вдова — Наина Иосифовна. Она по традиции прилетела в этот день на родину и привезла для друзей фирменный творожный пирог. Отведать угощения от Наины Иосифовны уже завтра смогут все горожане. Это подарок от супруги первого президента — она специально провела мастер-класс для поваров Ельцин-Центра и поделилась секретами любимых блюд Бориса Николаевича. А секреты их семейной жизни Наина Ельцина изложила в своих мемуарах, которые вскоре выйдут большим тиражом. Неизвестные до этого страницы их личной истории она сегодня зачитывает публике. Время от времени утирает слезы. В новой книге — правда, отличная от той, что пишут в учебниках. Сегодня — в день рождения Ельцина — открылись многие тайны из его прошлого. Голыми руками документ с 40-летней историей не взять. Это одна из 35 тысяч архивных записей, что хранится в архиве Президентского центра — при определенной температуре и влажности. На 18 листах уместился конспект первой встречи Ельцина и Брежнева, написанный будущим первым президентом. На ковер к Генсеку Бориса Николаевича вызвали, чтобы сделать предложение, от которого тот не смог отказаться. Считается, что именно на этой встрече и родился Ельцин-политик. Тогда эта должность была сродни нынешнему губернатору. Областью Борис Николаевич руководил вплоть до перевода в Москву в 1985. Но всегда любил возвращаться на Урал. На этих архивных кадрах Ельцин, уже бывший президент, осматривает строительную площадку будущего Храма-на Крови. Он, ровно как екатеринбургское метро и район МЖК, появился с подачи Бориса Николаевича. И хотя его нет уже 10 лет, день рождения Бориса Ельцина отмечается с размахом. Сегодня ему исполнилось бы 86.

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Happy Birthday, Mister President! Борису Ельцину сегодня бы исполнилось 86 лет