Екатеринбург в миниатюре: горожанам показали уменьшенные в 10 раз достопримечательности города

01.02.2017

У каждого картонного здания — стойка с интересными фактами из истории памятника архитектуры.

В шорт-лист десяти попали железнодорожный вокзал, цирк, мэрия, стадион Динамо, дом Севастьянова, белая башня, оперный театр и другие. Словом, те здание, которые давно считаются визитными карточками Екатеринбурга. Необычная выставка признана поведать жителям города о его архитектурной истории. По выходным специалисты музея уральской столицы будут проводить занятия для детей и взрослых — рассказывать не только о знаковых сооружениях, но и об архитектурных стилях, приходивших на смену друг другу.