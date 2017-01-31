Смерть после прививки: в Ревде после вакцинации от пневмококка умер младенец

31.01.2017

Пять месяцев ребенок пролежал на искусственной вентиляции легких

Редкие кадры — на этом видео их Славик еще здоров и весел. Хотя бОльшую часть своей короткой жизни он провел в беспамятстве. Полугодовалый сын Ольги и Владимира на днях скончался в больнице от пневмонии. Родители рассказывают, все началось, когда малышу поставили прививку от пневмококка. Вскоре у него поднялась температура. Врачи посоветовали пить жаропонижающее, но это не помогало. Маме называли один диагноз за другим — сперва аллергия, потом стоматит… А когда ему стало совсем плохо, у него нашли пневмонию. Ребенка перевели в больницу Екатеринбурга. Три месяца маленький пациент находился на искусственной вентиляции легких. В итоге скончался… в Ревде, так и не придя в сознание. Родители обвиняют врачей в халатности — мол, диагноз поставили слишком поздно. Но те заявляют – это несчастный случай. Возможно, спровоцировала тяжелое заболевание именно прививка. Искать связь предстоит медэкспертам. Адвокат семьи говорит, что имела место несвоевременно оказанная помощь. В деле врачей уже разбираются следователи. Они возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Провести всесторонне расследование призвал уполномоченные органы даже свердловский губернатор. Он поднял этот вопрос на заседании правительства. И пока ему ответили, что ребенка запустили сами родители.