Рыбалка на экстремалов: сотрудники МЧС отправились в рейд на Белоярское водохранилище

31.01.2017

На тонком льду рыбаки раскидывают сети, рискуя жизнью

Этих людей в оранжевых жилетах видно издалека. Водные инспекторы вышли на лед, чтобы вновь напомнить рыбакам об опасностях, которые их подстерегают. Этот водоем очень коварен — провалиться в полынью можно в любой момент. И таких водоемов в области четыре – вода в них теплее обычно из-за сбросов с атомной электростанции. Опытные рыбаки эти тонкости знают — и стараются держаться от опасных мест подальше. Но сейчас лучше держаться друг от друга подальше, предупреждают спасатели. Лишний вес лед может не выдержать. Он только с виду крепкий. В январе водоем часто покрывает хрупкая наледь. Чтобы не провалиться под лед, рыбакам советуют брать с собой конец Александрова и. лезть в петлю — надевать на шею веревку с гвоздиками или колышками, которые не дадут человеку уйти в омут с головой. Чтобы рыбаки знали, как выйти сухими из волы, инспекторы провели для них мастер – класс. Если коротко — нужно расслабиться, почувствовать себя звездой и звать на помощь. Спасатели только и могут, что раздавать рыболовам рекомендации. Штрафовать тех, кто на страх и риск выходит на лед, они не вправе. Кроме того, нужно помнить, что лед толще у берегов и в местах без снега. Стоит обращать внимание на его цвет — наиболее прочен тот, что имеет синеватый оттенок. После рыбалки необходимо огораживать лунку. Ведь за ночь ее затягивает тонкой коркой, под которую легко провалиться.