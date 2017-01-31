Правда, это не касается штрафов и пеней, поэтому специалисты советуют внимательнее читать договоры и изучать репутацию компании. Например, только в прошлом году из государственного реестра микрофинансовых компаний были исключены 134 организации. Но некоторые из них
Правила игры для микрофинансовых организаций ужесточили: закон установил максимальный размер процентной ставки
Взяв всего пару тысяч, должникам теперь не придется возвращать сотни
Правда, это не касается штрафов и пеней, поэтому специалисты советуют внимательнее читать договоры и изучать репутацию компании. Например, только в прошлом году из государственного реестра микрофинансовых компаний были исключены 134 организации. Но некоторые из них
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