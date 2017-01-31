Правила игры для микрофинансовых организаций ужесточили: закон установил максимальный размер процентной ставки

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Правда, это не касается штрафов и пеней, поэтому специалисты советуют внимательнее читать договоры и изучать репутацию компании. Например, только в прошлом году из государственного реестра микрофинансовых компаний были исключены 134 организации. Но некоторые из них по-прежнему продолжают свою деятельность. Хотя без регистрации не имеют права ни выдавать кредиты, ни требовать их возврата. Эксперты советуют перед тем, как брать быстрые деньги, оценить свои доходы. Что касается недобросовестных кредиторов, то сообщать о них можно в отдел защиты прав потребителей Центробанка.

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Правила игры для микрофинансовых организаций ужесточили: закон установил максимальный размер процентной ставки