Детскую площадку в этом дворе ликвидировали уже дважды. Сначала здесь все перекопали, меняя трубы, а нынче устроили полигон из собранного с окрестностей снега. Снежные завалы переполнили чашу терпения жильцов. Вот так площадка выглядела позапрошлой осенью, пока здесь не начали ремонтировать теплотрассу. На время раскопок детские аттракционы демонтировали. Однако качели так и не восстановили. Чтобы детям было, где гулять, жители построили горку. Но на днях ее внезапно завалили снегом, собранным в соседних дворах. Люди встали на пути у трактора и потребовали вызвать мастера. Тот пояснил: горка — самовольное сооружение, а у него приказ: свозить осадки сюда. Детские конструкции были изношены и представляли опасность, говорят в управляющей компании. К тому же у рабочих, менявших теплотрассу, не было обязательств вернуть все на место. Участок для складирования снега возле горки подсказали сами жильцы — ее состояние тоже было не идеально. Что касается снежного полигона во дворе, то он изначально планировался там временно. Как нас заверили коммунальщики, его вывезут оттуда до конца этой недели.
На Эльмаше коммунальщики завалили снегом единственную детскую горку во дворе
В управляющей компании объяснили, что жители сами указали уборщикам место для своза снега.
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На Эльмаше коммунальщики завалили снегом единственную детскую горку во дворе