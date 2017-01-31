На Эльмаше коммунальщики завалили снегом единственную детскую горку во дворе

31.01.2017

В управляющей компании объяснили, что жители сами указали уборщикам место для своза снега.


Детскую площадку в этом дворе ликвидировали уже дважды. Сначала здесь все перекопали, меняя трубы, а нынче устроили полигон из собранного с окрестностей снега. Снежные завалы переполнили чашу терпения жильцов. Вот так площадка выглядела позапрошлой осенью, пока здесь не начали ремонтировать теплотрассу. На время раскопок детские аттракционы демонтировали. Однако качели так и не восстановили. Чтобы детям было, где гулять, жители построили горку. Но на днях ее внезапно завалили снегом, собранным в соседних дворах. Люди встали на пути у трактора и потребовали вызвать мастера. Тот пояснил: горка — самовольное сооружение, а у него приказ: свозить осадки сюда. Детские конструкции были изношены и представляли опасность, говорят в управляющей компании. К тому же у рабочих, менявших теплотрассу, не было обязательств вернуть все на место. Участок для складирования снега возле горки подсказали сами жильцы — ее состояние тоже было не идеально. Что касается снежного полигона во дворе, то он изначально планировался там временно. Как нас заверили коммунальщики, его вывезут оттуда до конца этой недели.

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Вчера
На Эльмаше коммунальщики завалили снегом единственную детскую горку во дворе