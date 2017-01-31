Лед и пламень: в Екатеринбурге 10 пожарных машин тушили КРК «Уралец»

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31.01.2017

В ледовом дворце загорелось подтрибунное помещение


По словам очевидцев, очаг возгорания был в подвале, где располагаются сауна финтес-центра и раздевалки. Огонь стал быстро распространяться и повредил несколько зрительских кресел. Здание наполнилось едким дымом. Пожар быстро потушили с помощью 18 единиц техники. Сейчас выясняются точные причины ЧП. Из-за него в районе ледового дворца образовались огромные пробки — автоинспекция перекрыла дорогу, полностью заблокировав движение по улице Шейнкмана.

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