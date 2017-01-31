Без пол-литра не разобраться: горожане вышли протестовать против новой транспортной схемы

31.01.2017

Чтобы дать возможность высказаться всем, в мэрии провели общественный совет

Зал заседаний переполнен. Высказаться за и против новой схемы городского транспорта пришли члены сразу обеих общественных палат: областной и екатеринбургской. Главную проблему пассажирских перевозок — избыточность — им объясняют в цифрах. Сейчас в мегаполисе 136 маршрутов: 30 трамвайных, 19 троллейбусных и 87 автобусных. При этом 55 из них — частные. Из-за такого изобилия в час-пик не пройти не проехать. По сути, перевозчики вредят сейчас сами себе. Из-за избытка дублирующих маршрутов транспорт ходит полупустой, доходы падают. А конкурентная борьба за пассажиров давно превратилась гонки без правил. И это только вершина айсберга, которая видна горожанам. Есть еще и скрытая угроза. Новая схема призвана сделать общественный транспорт менее убыточным. Впустую не будут тратиться ни средства бюджета, ни деньги горожан — для которых введут повременную оплату проезда. Те, кто уже ездит с пересадками, будет платить вдвое меньше. Остальные станут экономить время — ждать подолгу на остановках и стоять в пробках не придется — благодаря новым выделенным полосам. Сравним систему муниципальных маршрутов сейчас и в будущем. Количество трамваев, которые ежедневно входят на линию, сократится всего на пять вагонов. При этом будет не 32 маршрута, а всего семь. Зато время ожидания сократится вчетверо. Такая же ситуация и с троллейбусами, и с автобусами. Но вдаваться в детали многие горожане не хотят. Пока общественники разбираются в схеме, на Площади Обороны пенсионеров призывают голосовать против новой транспортной схемы. Но что именно с ней не так, никто даже после митинга, похоже, не понял. Без поллитра не разобраться, шутят в толпе — и опрокидывают пластиковые стаканчики, выданные в финале митинга. Осознанно сюда пришли, кажется, только частные перевозчики. С улиц города исчезнет более 600 маленьких автобусов. При этом перевозчики не отрицают, что реформировать систему общественного транспорта нужно. Вопрос как. Для всех, у кого есть конструктивные предложения, двери мэрии открыты. На доработку схемы есть еще три месяца.