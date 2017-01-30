Их было двое. Парни в форменной одежде с надписью «ГАЗ» на спине настойчиво предлагали свои услуги — сменить вентили и шланги к плите. Хозяйки двух квартир под их напором не устояли. Озарило пострадавших, лишь когда гости ушли. Татьяна Петровна хоть и пустила псевдо-ремонтников, но к плите их не пустила. Сомнения закрались лишь на следующий день. Благо, большинство жителей проявили бдительность. Людей не испугала даже угроза штрафа в 30 тысяч — за отказ от проверок. В «Екатеринбурггазе» нам подтвердили, что услугами сторонних организаций не пользуются. Подрядчиков не нанимают, лицензию никому не выдают. В квартирах, куда проникли мошенники, обязательно побывают. А всем горожанам мы еще раз напоминаем: о проведении
Заставляют платить, угрожая штрафами: в Юго-Западном районе появились «газовые мошенники»
Под видом ремонтников они настоятельно предлагают поменять газовое оборудование
Их было двое. Парни в форменной одежде с надписью «ГАЗ» на спине настойчиво предлагали свои услуги — сменить вентили и шланги к плите. Хозяйки двух квартир под их напором не устояли. Озарило пострадавших, лишь когда гости ушли. Татьяна Петровна хоть и пустила псевдо-ремонтников, но к плите их не пустила. Сомнения закрались лишь на следующий день. Благо, большинство жителей проявили бдительность. Людей не испугала даже угроза штрафа в 30 тысяч — за отказ от проверок. В «Екатеринбурггазе» нам подтвердили, что услугами сторонних организаций не пользуются. Подрядчиков не нанимают, лицензию никому не выдают. В квартирах, куда проникли мошенники, обязательно побывают. А всем горожанам мы еще раз напоминаем: о проведении