Заставляют платить, угрожая штрафами: в Юго-Западном районе появились «газовые мошенники»

30.01.2017

Под видом ремонтников они настоятельно предлагают поменять газовое оборудование


Их было двое. Парни в форменной одежде с надписью «ГАЗ» на спине настойчиво предлагали свои услуги — сменить вентили и шланги к плите. Хозяйки двух квартир под их напором не устояли. Озарило пострадавших, лишь когда гости ушли. Татьяна Петровна хоть и пустила псевдо-ремонтников, но к плите их не пустила. Сомнения закрались лишь на следующий день. Благо, большинство жителей проявили бдительность. Людей не испугала даже угроза штрафа в 30 тысяч — за отказ от проверок. В «Екатеринбурггазе» нам подтвердили, что услугами сторонних организаций не пользуются. Подрядчиков не нанимают, лицензию никому не выдают. В квартирах, куда проникли мошенники, обязательно побывают. А всем горожанам мы еще раз напоминаем: о проведении каких-либо работ «Екатеринбурггаз» предупреждает заранее. Если же к вам пришли с проверкой газового оборудования без предупреждения, чтобы проверить их законность, звоните в УК, районную газовую службу или по тел. 04. Но лучше всего в таких случаях вообще не открывать дверь.

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Заставляют платить, угрожая штрафами: в Юго-Западном районе появились «газовые мошенники»