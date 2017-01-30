В Екатеринбурге запустили часы обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу

30.01.2017

В честь этого события горожане выстроились в форме числа 500 и сразились в викторине на футбольную тему

Мундиаль еще не начался, но уже попал в историю. Влад и Татьяна специально пришли в Исторический сквер, чтобы сделать селфи на фоне нового арт-объекта. Для них это словно старт огромного марафона длиной в 500 дней — ребята записались в волонтеры Чемпионата и теперь вместе будут готовится к событию мирового масштаба. Спортивный праздник с нетерпением ждут и болельщики. Для тех, кто живет футболом, это уникальная возможность увидеть звезд мировой величины, не выезжая за пределы родного города. Как быстро бежит время, удивляются чиновники. Сегодня они запустили обратный отсчет до Мундиаля. Правда, только со второй попытки — символический хронометр, видимо, не рассчитал, что будет так холодно. Но подготовка все равно вышла на финишную прямую — в ближайшие 500 дней организаторы до неузнаваемости изменят всю городскую инфраструктуру. В дни Чемпионата в город стянутся около 300 тысяч болельщиков! Но и это не значит, что Екатеринбург будет работать ради этих двух недель. По словам властей, сейчас делается огромный вклад в будущее. Помимо новых дорожных развязок, отелей и стадионов, в наследие уральская столица получит фан-зону в парке Маяковского и модернизированный аэропорт. Праздник почувствует каждый горожанин. Известно, что Екатеринбург примет четыре матча группового этапа Мундиаля. Все они пройдут на обновленном Центральном стадионе. Строители пообещали, что объект сдадут даже раньше срока – меньше, чем через год.