По словам операторов портала госуслуг, заявку родители могут оформить уже сейчас. Для этого на сайте есть функция создания черновика. Следуя указаниям, нужно ввести в анкету данные о ребенке и выбрать школу, которая находится неподалеку — в первые классы
В Екатеринбурге в ночь на 1 февраля стартует запись детей в первый класс
Чтобы не тратить время, мамам и папам советуют подавать заявления через интернет
По словам операторов портала госуслуг, заявку родители могут оформить уже сейчас. Для этого на сайте есть функция создания черновика. Следуя указаниям, нужно ввести в анкету данные о ребенке и выбрать школу, которая находится неподалеку — в первые классы