В Екатеринбурге в ночь на 1 февраля стартует запись детей в первый класс

30.01.2017

Чтобы не тратить время, мамам и папам советуют подавать заявления через интернет


По словам операторов портала госуслуг, заявку родители могут оформить уже сейчас. Для этого на сайте есть функция создания черновика. Следуя указаниям, нужно ввести в анкету данные о ребенке и выбрать школу, которая находится неподалеку — в первые классы по-прежнему принимают по прописке. Отправить заявление можно с 1 февраля — услуга станет доступной ровно в полночь. После того, как вам придет уведомление, что заявка принята, ее нужно будет подтвердить в течение 5 дней — принести оригиналы документов по указанным адресам. Если ответ от системы по какой-то причине не пришел, следует звонить в службу техподдержки — ее номер есть на портале. Впрочем, утверждают связисты, никаких сбоев в работе сайта в этом году быть не должно.

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