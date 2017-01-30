Проходят и огонь, и воду: в поселке Арти работает уникальное производство кос

30.01.2017

Наши косы считают самыми прочными крестьяне как в Европе, так и в Азии

С пылу с жару косы этот станок выдает уже больше полувека. Самый первый этап производства — еще и главный его секрет. Ведь второй такой машины в мире не сыскать. Куски раскаленной сибирской стали она за секунды раскатывает в изящные инструменты. Вот колоритное производство и развивается ударными темпами. Из-под каждой такой установки в день выходит до двух тысяч заготовок. Но чтобы ими можно было пользоваться, косы не раз должны пройти огонь и воду. Будущему народному инструменту снова и снова дают жару и отбивают специальным молотом. Здесь даже пары минут не простоять, не взмокнув. А рабочим хоть бы что! Главное, говорят, правильно настроиться на работу. Перед тем, как попасть на прилавок, каждая коса проходит через 46 производственных этапов! Казалось бы, что тут сложного? Однако на заводе заготовку не раз отобьют, погнут, отрежут все лишнее, поставят клеймо и отправят закаляться. А ведь когда-то наши косы по качеству значительно уступали импортным. В начале 19го века, когда в Артях организовали это производство, инструменты ковали вручную — молотом. Только в советские времена — после появления технологии проката — лезвия смогли составить острую конкуренцию. Зато сейчас они способны срезать траву практически в любых условиях. Коса не затупится даже если, найдет на камень. Проверено косарями. Чтобы показать уральские косы во всей красе, артинцы даже ежегодный турнир придумали. Участники со всего мира показывают на нем чудеса скорости и ловкости. Секрет производства инструментов — тоже в умелых руках. Вакиф уже 40 лет работает правильщиком. На заводе он один из лучших мастеров — невооруженным глазом замечает малейшие изгибы не по госту. Признается, настолько навострился, что и вне работы не может пропустить неточность. После заточки и правки косы поступают на покраску. И это не просто декор, но и важный элемент маркетинга — хоть это слово и не очень вяжется с историческим инструментом. Прежде, чем отправиться к владельцам, вся партия тщательно досматривается отбраковщицей. Ежедневно через ее руки проходит три с половиной тысячи лезвий! Малейший изъян — и изделие отправляют обратно. В год Артинский завод выпускает до восьмисот тысяч кос! Причем больше половины продукции неизменно идет на экспорт — в страны СНГ, в Европу и даже в Китай! Последние хотя и мечтают составить конкуренцию заводу, но для своих косарей закупают только российские инструменты.