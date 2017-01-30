Получили за воровство топлива: водители Чкаловского ДЭУ обвиняют начальника в избиении

30.01.2017

Мужчина уверяет — никакого рукоприкладства не было. Он лишь заставил их вернуть украденное


Собрание работников Чкаловского ДЭУ проходит на повышенных тонах. Рабочие обвиняют начальника в рукоприкладстве. Говорят, директор дорожного управления якобы избил двоих шоферов во время ночной смены. По словам одного из пострадавших, который сейчас находится на больничном, во время уборки улиц его догнала машина с начальством. Директор ДЭУ говорит, руку ни на кого не поднимал. А подчиненного остановил потому, что уличил его хищении топлива. За этим сотрудником была установлена слежка. Согласно данным джи-пи-эс-маячков, через несколько минут после начала смены снегоуборочная техника съехала с заданного маршрута. Руководители отправились на место, чтобы выяснить — для чего. По словам директора, у тех, кто сливает топливо, уже есть своя собственная система. По словам начальства, по такой схеме бензин воруют не первый год. Поймать нарушителей с поличным очень сложно. Приходится не только отслеживать их маршруты, но и следить за расходом топлива. В тот день Степан с коллегой, которые сейчас жалуются на побои, проработали лишь три часа. И за это время превысили дневную норму сожженного топлива на 5 литров! Такой учет ведется ежедневно. Но за руку поймать нарушителей, говорят в ДЭУ, удалось только накануне. Все ли было законно, сейчас выясняют и районные чиновники. Точку в конфликте поставят правоохранители, которым пожаловались и директор и водители. Первый — на хищение, вторые на побои. Кстати, их шоферы зафиксировали у врачей только утром.

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понедельник 30 Января 2017
Получили за воровство топлива: водители Чкаловского ДЭУ обвиняют начальника в избиении