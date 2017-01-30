Как все начиналось? 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой Екатеринбурга

30.01.2017

Этот пост Аркадий Михайлович занимал почти 20 лет


Копию указа президента о назначении Аркадия Чернецкого на должность главы администрации Екатеринбурга Виктор Палыч хранит до сих пор. Нового градоначальника тогда ждал весь город. А вот работники завода Химмаш никак не хотели отпускать своего директора. Сотрудники администрации вспоминают: после назначения Чернецкого все гадали — каким же будет молодой руководитель. Новому главе был всего 41 год, по тем временам — он был неслыханно молодым. Город Аркадий Чернецкий возглавлял 19 лет. Четыре раза он был избран на всенародных выборах. Так совпало, что руководство Чернецкого выпало на самые сложные времена для страны. Вопросы приходилось решать самые разные — от нехватки продуктов в магазинах до рейдерских захватов. Поэтому в тиши кабинета застать его можно было редко — везде бывал лично. За два десятилетия Екатеринбург изменился — но это не было стихийное развитие. У города, впервые в стране появился стратегический план. По нему Екатеринбург живет и развивается и сейчас. По задумке Аркадия Михайловича, уральская столицы должна была стать мегаполисом не только с развитой промышленностью, но и торговлей, предпринимательством, банковским сектором и социальной сферой. И благодаря стратегии развития Екатеринбург смог пережить трудные времена без потерь. Главной же заслугой мэра Чернецкого его коллеги называют то, что он сумел создать команду, которая по-прежнему работает, как часы на ратуше. А эпоха Чернецкого, как ее окрестили горожане, не закончилась и по сей день. Теперь интересы города он отстаивает уже на федеральном уровне как государственный деятель.

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понедельник 30 Января 2017
Как все начиналось? 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой Екатеринбурга