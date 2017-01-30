Инструктора на месте не было: в бассейне первоуральского санатория утонул подросток

30.01.2017

Ребенка нашли быстро, даже оказали первую помощь, но спасти его не удалось


Как выяснилось, двенадцатилетний мальчик приехал в санаторий с мамой по путевке выходного дня. В тот злополучный момент в бассейне купались 30 человек, поэтому ребенка, опустившегося на дно, заметили быстро. Ему тут же была оказана первая помощь, но дышать школьник так и не начал. По одной из версий, причиной смерти стало не удушение, а неправильная легочная реанимация. Следователи возбудили уголовное дело: виновным грозит до 6 лет лишения свободы. После этой трагедии правоохранительные органы проводят проверку во всех бассейнах Первоуральска — отвечают ли заведения нормам безопасности.

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Инструктора на месте не было: в бассейне первоуральского санатория утонул подросток