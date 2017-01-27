Скользкая дорожка: из-за нечищеного проезда несколько жителей Уралмаша сломали ноги

27.01.2017

Дорогу между домами не убирают всю зиму


А вот Евгении Ивановне повезло меньше. Поскользнувшись, женщина получила серьезную травму. Но это еще и кратчайший путь к магазинам и в аптеку. Прохожих здесь много, а вот уборщиков с начала зимы не видели. Машины уже накатали глубокие колеи. На узком тротуаре снег лег под углом. Поэтому пенсионеры и школьники ежедневно рискуют скатиться под колеса. Такова единственная реакция на многочисленные обращения жителей. Однако в жилконторе это информацию не подтвердили. Говорят, техник пострадала в другом районе. А от жителей жалоб не поступало. Уборка улично-дорожной сети проводится по плану, сообщили в районной администрации. Но в чрезвычайных ситуациях он может корректироваться. Если районные чиновники не реагируют на ваши жалобы, следует обращаться в городскую администрацию. Свои претензии по некачественной уборке можно высказать в комитет благоустройства по телефону:

354-56-93 (КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА)

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