Пусти в тюрьму, дядя! Автохам Новоселов сам сдался полиции

27.01.2017

Хулиган был в бегах 1,5 года

Друзья отговаривают, ноги уводят в сторону — но Игоря Новоселова уже не остановить. Спустя полтора года он все же решил сдаться в руки правосудия. Говорит, набегался — пора и решение суда знать. Последний раз следователи видели Игоря Новоселова летом 2015-го. Знаменитого хулигана объявили в розыск после того, как он трижды не пришел на суд по делу об избиении. Но этот уголовный эпизод — лишь очередной в преступной карьере «грозы Пионерки», как Новоселова окрестили горожане. Он прославился на всю страну, угрожая пистолетом водителю, который якобы его подрезал. Брошенная им фраза «Ты, кому сигналишь, дядя?» стала крылатой. Позже выяснилось, что автохам держал в страхе весь Пионерский поселок — ходил за пивом с муляжом автомата Калашникова, избил председателя ТСЖ и угрожал пистолетом охраннику стоянки. Новоселова осудили, но благодаря амнистии, только за побои и угрозы. Горький опыт молодого человека ничему не научил. Не прошло и полгода, как он угодил в новый скандал — напал на таксиста, который преградил ему дорогу. Каждое заседание с участием Новоселова неизменно проходит с аншлагом. Журналисты скрупулезно следят, что еще может устроить автохам. И он их никогда не разочаровывает. За былые грехи Новоселов отсидел, в общей сложности, три месяца. А, ударившись в бега во время очередного следствия, продлил себе срок. Сейчас его уже поместили в СИЗО. Накануне задержания хулиган рассказал журналистам, что, скрываясь от правосудия, подрабатывал коллектором. Но, на удивление, не очень успешно, раз потянуло за решетку.