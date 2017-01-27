Похвастались картошкой! В Екатеринбурге стартовал форум садоводов

27.01.2017

На фестивале горожане смогут приобрести семена и рассаду

Этим семенам что яркое солнце, что пасмурная погода — все едино. Они могут прорасти хоть на суровой Камчатке, хоть на плодородной Кубани. Эта неприхотливая селекция — самая северная в мире. Бросить тень на урожай ученые придумали, чтобы и жителям регионов, не богатых на свет, было чем похвастаться осенью. Правда, современным садоводам не столько количество будущих плодов важно, сколько качество. Выставку достижений огородного хозяйства неспроста проводят зимой. Очень скоро у садоводов начнется посевная — люди на своих подоконниках будут сеять рассаду. Им в помощь — разработки студентов-аграриев. Например, благодаря этому удобрению урожай будет на зависть. Но уральцы готовы ждать. По словам экспертов от сельского хозяйства, спросом у дачников с недавних пор пользуются продукты, в которых нет никакой химии. Но что интересно, сами плоды огородников сейчас интересуют меньше, чем процесс — овощи растят ради удовольствия. Чтобы плодородный сезон был в радость, горожане берут на вооружение сельскохозяйственные новинки. Самые полезные обещают представить на этом форуме, он будет идти все выходные.