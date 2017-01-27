Подкатил с кулаками: в екатеринбургском баре избили редактора глянцевого журнала

27.01.2017

Мужчина сначала плеснул воду, а затем кинул в девушку бокал и кальян.


Весь конфликт снят камерами наблюдения. На кадрах видно, как мужчина сперва вылил на девушку содержимое бокала. Анастасия не осталась в накладе — и тоже плеснула на него спиртным. После этого дебошир и запустил в нее тяжелым бокалом, а после еще и толкнул в ее сторону кальян. Гостье пришлось после этого проехать в травмпункт, где ей наложили швы. Как оказалось, на нее набросился в прошлом боец без правил, ранее судимый за мошенничество. Примечательно, что после инцидента его не вывели из заведения, наоборот, персонал обращался с мужчиной подчеркнуто вежливо. Сегодня он отказался встретиться с пострадавшей, сказав, что ничего не помнит. Между тем, девушка уже написала заявление в полицию.

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