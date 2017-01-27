На лицо колючие, добрые внутри: в екатеринбургском зоопарке поселились древесные дикобразы

27.01.2017

Эти зверьки хоть и покрыты с ног до головы иголками, но ласковые и довольно пугливые.


Иглошерсты уже прошли месячный карантин и на днях переедут в собственный просторный вольер с отдельным выходом на улицу. Иглошерсты впервые обрели прописку на Урале, поэтому местным поварам пришлось изучать рацион редких американских зверьков. В их меню сейчас осиновые веники, овощи, фрукты и зерно, а любимое лакомство колючих – соль. Впрочем, и друг с другом дикобразы познакомились именно в Екатеринбурге. Несмотря на то, что первое свидание парочки не заладилось, друг-другу дикобразы уже приглянулись, а уже в следующем году сотрудники зоопарка ждут пополнение в вольере иглошерстов.

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На лицо колючие, добрые внутри: в екатеринбургском зоопарке поселились древесные дикобразы