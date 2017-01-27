Гулять будет безопасно: в Зеленой роще вскоре появятся камеры видеонаблюдения

27.01.2017

Благотворительный проект решил запустить екатеринбургский бизнесмен.

Детей в рощу тянет, как магнитом. Но если днем здесь полно малышей, то вечером — это вотчина подростков и молодежи, которые оставляют после себя бутылки, окурки, а порой и шприцы. Поэтому когда молодому отцу Леониду на бизнес-курсах предложили придумать благотворительный проект, он решил установить систему безопасности в парке, где гуляет с ребенком. Первыми за эту инициативу ухватились полицейские. Говорят, мусор, который оставляют отдыхающие — меньшее из зол, с которыми приходиться бороться в Зеленой Роще. Про всевидящие очи и их установку Леонид знает всё — это его профессия. Получив множество положительных отзывов в интернете, начинающий общественник обратился в мэрию. Там его способ обезопасить Зеленую рощу уже нашел поддержку — система станет частью системы «Безопасный город». Сегодня Леонид отправил в администрацию эскиз проекта. Примечательно, что городу это ничего не будет стоить. Деньгами на покупку десяти видеокамер поделятся столь же неравнодушные жители. Собрать предстоит около миллиона рублей, так как оборудование должно быть прочным, выдерживать дождь и морозы до минус сорока. Оборудовать парк видеокамерами общественники планируют уже к весне. Картинка же будет поступать оперативно в единый центр обработки данных, а «тревожные звоночки» — в полицию.