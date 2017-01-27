Чистый продукт на грязное дело: туалетную бумагу в Екатеринбурге делают из чеков, договоров и курсовых работ

27.01.2017

За день на уральском заводе производят 30 тонн целлюлозной продукции

Все производство начинается с чистого листа. С утра до вечера здесь идет бумажная волокита. Шутка ли, перелопатить 30 тонн макулатуры за день! Газеты в одну кучу, картон — в другую. Сырье для переработки должно быть без примесей. Старые документы, книги и коробки на завод свозят со всей Свердловской области. Помогают посредники — специальные пункты приема вторсырья. Аккуратно перевязанные стопки газет Александру несут с самого утра. Одни таким способом пытаются спасти природу, другие — подзаработать. Килограмм вторсырья, в среднем, стоит 3 рубля. Ненужную бумагу и картон Александр принимает уже тридцать лет. Вспоминает, когда-то его должность была в почете. Только здесь можно было получить талон на редкую книгу. Правда, теперь эти раритеты уже никому не нужны. Томики Пушкина вперемешку с «Комсомолкой» и «Уральским рабочим» после сортировки прессуют в огромные кубы. Каждый весом с полтонны. Только после этого они отправляются на производство: газеты и книги станут упаковкой для яиц, а качественная бумага превратится в туалетную. Этот цех сродни огромной кухне. В чане заводят своего рода «тесто» — смешивают чеки, курсовые работы и годовые отчеты, добавляют теплу воду и настаивают. 40 минут смесь набухает в цистернах, а после этого раскатывается огромными «скалками». Вместо сковородки тут огромный барабан, разогретый до 120 градусов. За один оборот он высушивает бумагу, а специальный нож срезает ее с полотна. Дальше рулоны весом в четверть тонны поступают на размотку. Из одного рулона получается около 10 маленьких. В целом же, за сутки из-под этого ножа выходит до 30 тысяч штук! По нужде их разбирают магазины и госучреждения по всей стране. Завод планирует и дальше набирать обороты. Ведь с января государство начало поощрять предприятия, сдающие отходы на переработку. Больше сырья — больше туалетной бумаги, которая всегда будет нужна.