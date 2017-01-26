Без беруш здесь долго не простоять. В самом шумном цехе завода крошечные заготовки превращаются в швейные иголки. Их вытягивают из кусочков вот этой проволоки. Огромные мотки на уральский завод специально привозят из Англии. Обработанные заготовки попадают в руки Татьяны, и за ее станком обретают главный атрибут иголки — ушко. Работницы не мелочатся — штампуют изделия тысячами. Это сейчас такие темпы кажутся стахановскими. А 75 лет назад, когда завод только делал первые стежки, деталей здесь строчили в десятки раз больше. Не мудрено — вся страна была, как на иголках. Чтобы выполнять постоянно увеличивающийся план, завод со временем стал работать в 2 смены. В 60-х годах его полностью переоборудовали — по последнему слову техники. Правда, с тех пор масштабной модернизации цеха не видели. Изменились объемы продукции, но не ее ассортимент. В Артях
Производство с иголочки: в Свердловской области работает единственный в России завод игл
Спицы, крючки и швейные иглы в поселке Арти производят уже 75 лет
Без беруш здесь долго не простоять. В самом шумном цехе завода крошечные заготовки превращаются в швейные иголки. Их вытягивают из кусочков вот этой проволоки. Огромные мотки на уральский завод специально привозят из Англии. Обработанные заготовки попадают в руки Татьяны, и за ее станком обретают главный атрибут иголки — ушко. Работницы не мелочатся — штампуют изделия тысячами. Это сейчас такие темпы кажутся стахановскими. А 75 лет назад, когда завод только делал первые стежки, деталей здесь строчили в десятки раз больше. Не мудрено — вся страна была, как на иголках. Чтобы выполнять постоянно увеличивающийся план, завод со временем стал работать в 2 смены. В 60-х годах его полностью переоборудовали — по последнему слову техники. Правда, с тех пор масштабной модернизации цеха не видели. Изменились объемы продукции, но не ее ассортимент. В Артях