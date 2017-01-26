Производство с иголочки: в Свердловской области работает единственный в России завод игл

26.01.2017

Спицы, крючки и швейные иглы в поселке Арти производят уже 75 лет


Без беруш здесь долго не простоять. В самом шумном цехе завода крошечные заготовки превращаются в швейные иголки. Их вытягивают из кусочков вот этой проволоки. Огромные мотки на уральский завод специально привозят из Англии. Обработанные заготовки попадают в руки Татьяны, и за ее станком обретают главный атрибут иголки — ушко. Работницы не мелочатся — штампуют изделия тысячами. Это сейчас такие темпы кажутся стахановскими. А 75 лет назад, когда завод только делал первые стежки, деталей здесь строчили в десятки раз больше. Не мудрено — вся страна была, как на иголках. Чтобы выполнять постоянно увеличивающийся план, завод со временем стал работать в 2 смены. В 60-х годах его полностью переоборудовали — по последнему слову техники. Правда, с тех пор масштабной модернизации цеха не видели. Изменились объемы продукции, но не ее ассортимент. В Артях по-прежнему производят иглы для швейных машин, крючки для вязания, спицы и наборы для подшивки документов. Мастерство заводчане передают из поколения в поколение, как и изделия. Когда-то Лидия Николаевна точила на заводе крючки и спицы, а сейчас, на пенсии, ими же вяжет. Говорит, свой инструмент куда роднее импортного. На местном производстве, в первую очередь, думали об удобстве потребителя. Тяжелый труд на многих этапах ложится на женские плечи. Татьяна, например, полирует иглы после окаливания. Возвращает им первоначальный блеск. После этого иглы отправляют на «грязевые ванны». Это своего рода дебют: белые нитки покрывают специальным раствором из масла, порошка и хозяйственного мыла и впервые продевают в иголку. Спустя несколько месяцев, пройдя три десятка этапов, иголки поступают сюда. Разбраковщики, кажется, изъян даже и в стоге сена разглядят. Главное, чтобы свет не мешал. Только в полумраке обнажаются мельчайшие несоответствия. Только после этого контроля иглы допускают к упаковке. Отсюда их отправляют по всей стране — в швейные цеха, где обшивают врачей, полицейских, сотрудников таможни… Все, кто носит мундиры, одеваются с уральской иголочки. Свердловский завод оказался самым живучим. Другие просто не выдержали конкуренции с китайцами, которые предлагают аналогичный товар, но в пять-шесть раз дешевле. Но в Артях надеются, что времена китайского ширпотреба пройдут, и их завод вновь станет выдавать советские объемы. Предприятие ищет инвестора, чтобы запустить линию ручных иголок, но пока это только мечты.

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четверг 26 Января 2017
Производство с иголочки: в Свердловской области работает единственный в России завод игл