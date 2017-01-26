Не вода, а яд: в Первоуральске 113 детей отравились питьевой водой

26.01.2017

Прокуратура уже возбудила уголовное дело


Прежде чем попить чая или помыться, Игорь теперь обязательно кипятит воду. Ведь, говорит, даже сполоснув кружку, можно отравиться. Краны в городе сейчас — повышенный источник опасности. Осторожными горожане стали после того, как в больницы стали десятками поступать пациенты с острой кишечной инфекцией. За полмесяца с ней слегли 120 человек! В пробах питьевой воды, взятых на анализ, санитарные врачи обнаружили ротавирус группы «А», который чаще цепляется к детям. Поэтому сейчас первоуральский водоканал тщательно мутит воду — хлорирует то, что течет по трубам. Людям советуют кипятить всю жидкость. Но многие горожане боятся использовать даже такую воду — закупают бутилированную. За детьми действительно нужен глаз да глаз — ведь проглотить некипяченую воду малыши могут, даже купаясь. Чтобы максимально оградить их от опасных вирусов, в городе даже пришлось закрыть несколько садиков. Роспотребнадзор проводит исследования, а прокуратура — расследование. Ведомство выясняет, кто виновен в том, что горожане болеют. В администрации говорят, что искать источник проблем жителей нужно не только в Первоуральске. Кишечная инфекция — явление сезонное, просто в этом году показатели чуть выше, вот и бросаются в глаза. Как именно попала зараза в воду, выясняется. Пока известно, что ее обнаружили Верхне-Шайтанском водохранилище — одном из двух источников, что обслуживают город. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов, Главные новости Екатеринбурга.

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четверг 26 Января 2017
Не вода, а яд: в Первоуральске 113 детей отравились питьевой водой