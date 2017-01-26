Долой пылесборники: как избавиться от ненужных книг?

26.01.2017

Существует много способов – некоторые позволяют даже заработать

У Сергея все разложено по полочкам, тумбочкам, шкафчикам… В жизни учителя литературы книги занимают особое — и все свободное — место. Что-то досталось от бабушки, что-то приобрел сам — так и скопилась богатая домашняя библиотека. Выбрасывать раритеты жалко, поэтому хранитель пускает их в оборот. Те, кому многотонные собрания сочинений хранить негде и не за чем, могут с легкостью от них избавиться. Самый простой, но варварский способ — сдать книги в макулатуру. За килограмм Гоголя или Лермонтова, в среднем, дают 4 рубля. Если читальня весит больше центнера, специалисты приедут за ней сами. Ни паспорта, ни договора не требуется. Главное — чистая репутация. Кто не готов отправить книжки в утиль, может подарить им новую жизнь — сдать букинистам. Эксперты с радостью купят у вас редкие экземпляры и те, что сохранили товарный вид. За трехтомник Пушкина вы получите не больше 30 рублей, а вот за коллекционное издание можно выручить и несколько тысяч. Чтобы прицениться, специалист должен побывать в вашей библиотеке. Накопленное печатное добро можно передать и в библиотеку. Так, только в прошлом году книгохранилища приняли больше шести тысяч изданий. Хотя горожане предлагали гораздо больше. Но здесь вам не свалка, сотрудники очень разборчивы. Несите классику — не ошибетесь. Во многие рестораны и кафе книги можно приносить пачками. Причем любых жанров и размеров — хоть учебник по химии — хоть томик Шекспира. Их задача — не столько просвещать, сколько радовать глаз. Только декор приходится периодически обновлять — книги постоянно уносят. Впрочем, в этом и есть смысл их жизни — делиться знаниями, чтобы их сохранить.